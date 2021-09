Atraccións infantís no San Martiño de Carballo ata finais de setembro

Despois de moitos meses sen poder traballar, as atraccións e os postos de venda ambulante retomaron a súa actividade no San Martiño. En principio prevíase que a estancia se limitase ao mes de agosto, pero dada a importancia do sector no municipio e a intención do Concello de Carballo de facilitar o desenvolvemento dunha actividade económica fundamental para moitas familias, “de común acordo co sector apostamos por mantelas ata finais de setembro”, sinalan dende o goberno local.

Lembran que as atraccións deben cumprir tanto as normas municipais coma coas medidas de prevención da COVID que establezan as autoridades sanitarias en cada momento. Dende o Concello de Carballo tamén se tomaron medidas con respecto ao horario de apertura, que será como máximo de 10.00 a 21.00 horas, e non se permitirá música ambiental nin aparatos emisores de sons molestos para a veciñanza.