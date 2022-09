Aumentan as prazas para a Escola Infantil de Natación en Carballo

Carballo. A Escola de Natación Infantil do Concello de Carballo cumpre 35 anos, e neste 2022 realizaron unha redistribución dos grupos co fin de incrementar a oferta de prazas e dar cabida a todas as persoas abonadas que había en listaxe de agarda.

O curso empezou o 12 de setembro, e grazas á redistribución acadáronse as 650 prazas, a cifra máis elevada dos últimos anos, co que non só eliminará a listaxe de agarda de abonados, senón que tamén empezarán a recortar a de non abonados.

Cada alumno da Escola de Natación Infantil recibirá unha sesión semanal de 45 minutos de duración, ata acadar un total de 35 sesións entre setembro e xuño. Este programa acapara máis da metade da demanda das actividades acuáticas que se desenvolven na piscina municipal Vila de Noia, e cada semana impártense 80 sesións.

Esta escola empezou a funcionar no 1987. A actividade mantívose sempre que foi posible, incluso durante a pandemia, con todas as medidas de prevención esixidas en cada momento. Ano tras ano, coincidindo co curso escolar, todos os días, de luns a venres, entre as 16.45 e as 20.00 horas, a piscina do complexo deportivo Vila de Noia ten un espazo reservado para os nenos e as nenas do municipio carballés, unha actividade que se compatibiliza co uso da instalación por parte de entidades deportivas e usuarios individuais. As persoas que precisen información poden poñerse en contacto coa área de Deportes ou nas oficinas Carballo Deporte. M. L.