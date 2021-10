Avanzan as obras de ampliación do cemiterio municipal de Carballo

As obras de ampliación do cemiterio municipal de Carballo avanzan nos terreos anexos adquiridos polo Concello, aínda que os problemas de desabastecemento que teñen en vilo ao sector da construción a nivel estatal tamén están a perxudicar as obras debido aos retrasos no subministro de materiais.

Nesta primeira fase, que está a executar a empresa Vázquez y Reino cun orzamento de 647.000 euros procedente do remanente de tesourería do ano 2019, está prevista a construción de 720 nichos e 96 columbarios, pero o proxecto completo, que se seguirá desenvolvendo nos vindeiros anos para dar resposta á gran demanda existente, inclúe nove bloques de niños -dous deles dando continuidade a panteóns xa existentes e o resto, coma bloques illados_ e cinco de columbarios. Tanto nun caso coma noutro, a disposición dos nichos será en catro alturas e os acabados, en pedra natural, mantendo o modelo actual. En total está prevista a construción de 456 panteóns con 1.824 nichos e de 256 columbarios distribuídos en 64 columnas.

Así mesmo, en cumprimento da lexislación autonómica sobre sanidade mortuoria, nesta primeira fase procederase á instalación dun forno incinerador para a eliminación de roupas, útiles, madeiras e demais residuos procedentes da evacuación e limpeza de sepulturas ou do propio cemiterio. A intervención complétase coa urbanización da contorna, mediante a pavimentación das rúas que comunican os bloques de nichos e columbarios, a instalación de bancos, luminarias, papeleiras e billas.

O alcalde, Evencio Ferrero, e o concelleiro de Obras e Servizos, Luis Lamas, realizaron unha visita ao cemiterio municipal dentro do programa de seguimento das obras de ampliación que se están a levar a cabo, pero tamén para comprobar a posta a punto do camposanto de cara á inminente celebración de Defuntos, que concentra a maior afluencia de visitantes do ano. Aínda que o mantemento do cemiterio é permanente, este ano deuse un paso máis co pintado dos panteóns para seguir dignificando o espazo.