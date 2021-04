Cabana captura preto de 600 raíñas no primeiro mes da campaña de trampeo

Cabana de Bergantiños. Despois dun mes de campaña de trampeo contra a avespa velutina, o Concello de Cabana fixo un reconto o pasado día 30 de marzo e rexistrou preto de 600 raíñas capturadas e máis de 200 dispositivos colocados.

En concreto, as cifras sitúanse en 273 raíñas capturadas en lugares públicos e 312 en dispositivos de uso doméstico. Persoal do Concello instalou 80 dispositivos de captura en lugares de uso público como parques, o entorno do CPI As Revoltas e zonas verdes. Por outra banda, os servizos municipais atenderon 121 solicitudes de particulares.

Cabana iniciou a loita contra a praga a comezos de marzo, sendo un dos primeiros municipios da comarca en colocar trampas e poñelas á disposición da veciñanza de xeito gratuíto. Cada fogar pode solicitar recibir unha trampa e un litro de líquido atraínte que colocar nos seus terreos particulares.

As persoas interesadas en unirse á campaña de trampeo, poderán facelo ata o 31 de maio a través da páxina web do Concello, www.cabana.gal . Deberase comunicar o número de raíñas capturadas cada 15 días para poder controlar a evolución do programa. O persoal da Policía Local encárgase da entrega a domicilio deste paquete de obxectos, que deben instalarse en zonas próximas a antigos niños ou a flores, especialmente camelias.

Así mesmo, os apicultores e apicultoras do municipio tamén poderán solicitar trampas ou repelente adicional para os seus terreos.