Cabeza Quiles publica ‘O segredo dos zapatos’ para o público infantil

Carballo. O escritor afincado en Carballo Fernando Cabeza Quiles vén de publicar o libro de contos infantís O segredo dos zapatos, publicado por Edicións Embora de Ferrol.

Trátase dunha presada de relatos ilustrados polo artista carballés Mon Lendoiro. “Teñen como cortina de fondo a Costa da Morte e a persoalísima comarca de Bergantiños”, afirma Cabeza Quiles. Sen abusar do didactismo, engade, “os contos inciden en incentivar o amor e o respecto á Terra, porque estamos xogando con lume e o lume queima e destrúe”.

O libro tamén invita, aínda que non explicitamente, á xente nova a non practicar o consumo superfluo e ofrécelle a este colectivo, os futuros cidadáns do mundo, a paisaxe, o deporte e a natureza como alternativas de ocio.

No manual, que máis que predicar propón e suxire, cóntanse os contos, pero non se explican, e os seus pequenos protagonistas son nenos e nenas con vida e personalidade propia que non repiten as consignas do actual discurso dominante. O autor manifesta que se sentiría satisfeito se o seu libro “contribuíse a configurar, aínda que fose un chisco, unha sociedade mellor e máis xusta”.

Cabeza Quiles ten publicado varios libros de narrativa infantil e xuvenil e é un destacado ensaista e investigador da toponimia de Galicia. M. L.