Carballo habilita axudas para facer fronte ao pago das facturas da luz

O departamento de Benestar do Concello de Carballo convocará unha liña de axudas para que as familias que máis o precisen poidan facer fronte ao pago das súas facturas da luz. Dende o goberno local, ante o incremento continuado do recibo, entenden que “o acceso á electricidade é unha necesidade básica e para evitar a existencia de pobreza enerxética no noso concello habilitamos estas axudas”.

Poderán acceder ás mesmas as persoas maiores de 18 anos ou menores emancipadas que cumpran algún dos seguintes requisitos: ser beneficiario do bono social das diferentes comercializadoras de electricidade; recibir durante o ano 2021, polo menos durante seis meses, osixenoterapia domiciliaria ou tratamento de diálise peritoneal domiciliaria.

A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes será de 200 euros, nun pago único. A Concellaría de Igualdade e Benestar destina a esta liña de axudas, nesta primeira convocatoria, un máximo de 60.000 euros. As bases da convocatoria foron aprobadas hoxe pola Xunta de Goberno Local. O prazo de solicitude abrirase a partir da publicación correspondente nos boletíns oficiais.