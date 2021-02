Corrixida a turbidez na auga da rede municipal que abastece a Corme

PONTECESO. O Concello pontecesán informa que a turbidez detectada na auga da traída municipal que abastece a Corme nas últimas semanas “xa está corrixida”. Recalcan que este estado turbio “aumenta en todas as traídas coas choivas intensas, como as vividas ao longo das últimas semanas”.

Lembran que o Concello xa investiu na reforma das tubaxes das traídas que teñen máis de cincuenta anos, como a das Forcadas, “e queremos seguir mellorando os sistemas de depuración”. Sinalan que ademais das analíticas que fan periódicamente Sanidade e a empresa concesionaria do subministro, tamén se están a realizar análises da auga por parte dun laboratorio externo, por encargo do propio Concello de Ponteceso. Tanto “as analíticas da empresa como as encargadas polo Concello son enviadas a Sanidade”, explican. M. L.