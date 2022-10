Críticas do PP carballés pola “inacción” na ampliación do Pazo cultural

Carballo. O portavoz do PP de Carballo, Rubén Lorenzo, critica “a resignación do alcalde, Evencio Ferrero, a súa falta de ambición e a súa inacción na posta en marcha de proxectos prometidos, como a reforma e ampliación do Pazo da Cultura, paralizados a só sete meses da celebración das eleccións municipais”.

Coincidindo co vinte aniversario da infraestructura cultural, Lorenzo denuncia que o alcalde “segue sen comprometer ningunha das actuacións previstas”. Unha vez máis, engade, “dá mostras dun proxecto esgotado, incapaz de levar a cabo a ampliación comprometida e poñendo en risco unha inversión de máis dun millón de euros”.

Recorda que un dos compromisos electorais do BNG de Carballo en 2019 foi precisamente o de dotar ao concello dun novo auditorio con máis capacidade, tanto a nivel de butacas para acoller a máis público como o que respeita a caixa do escenario, “pois o Pazo debido ao éxito do FIOT e logo de vinte anos de uso intenso xa empeza a quedar pequeno”.

Ao comezo do mandato nacionalista, subliña o portavoz popular, o grupo de goberno “vendíanos unha renovación total do Pazo da Cultura e da súa contorna, con actuacións urbanísticas en rúas colindantes, que a día de hoxe segue no caixón”.

Lorenzo resalta ademáis que o Plan Xeral de 2016 establece a apertura da rúa Moreiras, que entroncaría, cruzando o río, coa rúa Vicente Risco, a parte traseira da estación de autobuses, “o que axudaría a evacuar tráfico nesa zona”. “Son compromisos do plan xeral que seguen sen cumprirse por falta de vontade política”, destaca o portavoz popular, que reitera a petición do PP da “apertura da vía de Negreira e da rúa Perú”.

Para Rubén Lorenzo “Carballo merece máis que un goberno esgotado e un alcalde resignado e sen ambición. A vila ten que volver ser o referente que foi na comarca de Bergantiños”. E remata afirmando que “o alcalde tivo tempo suficiente nos seus 20 anos de goberno para adecuar ás necesidades actuais dun dos edificios municipais más importantes da vila e con máis afluencia diaria polas actividades que nel desenvólvense”.