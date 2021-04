Difunden un nuevo audio del alcalde de Ponteceso ofreciéndose a reunir tíckets para justificar gastos

BERGANTIÑOS. La convulsa vida política en Ponteceso ofrece este fin de semana un capítulo más. Ayer se difundió un nuevo audio en el que se escucha al alcalde, Lois García, ofrecer, supuestamente al concejal o al responsable de Protección Civil, un método para poder abonar los gastos en dietas.

Concretamente se refiere a las invitaciones que los responsables de la agrupación abonan cuando se realizan distintos dispositivos. Así, el regidor le dice: “Temos que ver como o organizamos. Eu o que necesito é tíckets. Se ti me pasas unha relación dos gastos eu consigo os tíckets. Falo con bares ou restaurantes ou quen sexa e eu os consigo. Ti non te preocupes. Si non é tícket é unha factura feita a man. Vou a tal bar ou restaurante de confianza e dígolle: mira, faime estas facturas destes gastos por estos dispositivos.... Vou buscar un sistema de dietas ou algo así para que cando se vaia a un operativo poida haber unha dieta para avituallamiento ou algo así. Pero mentres non o monto facémolo así”.

La grabación, al igual que la recibida días atrás por el concejal no adscrito Faustino Santiago (ex socialista y ex concejal responsable de Protección Civil), fue enviada de forma anónima a un vecino dentro de un sobre que fue sellado en Santiago.

El alcalde, Lois García, rehusó pronunciarse al respecto señalando que “eu non ando con estas trapalladas. O meu goberno está a construír e non a destruír”, y ofrece “man tendida” a la oposición para desbloquear el POS “para non perder as axudas”.

Por su parte, el edil Faustino Santiago, dice no recordar si esa conversación fue con él o con el responsable de Protección Civil, pero asegura que “nós pedíramoslle que nos habilitase unha partida para facer as cousas ben, pero nunca o fixo, e eramos nós quenes tiñamos que pagar do noso peto as invitacións aos voluntarios”. M. L.