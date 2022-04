Dúas persoas feridas de gravidade nun accidente en Ponteceso

Dúas persoas, un home e unha muller, resultaron feridos de gravidade como consecuencia dun accidente de tráfico sufrido en Ponteceso. Segundo a información recollida no 112 Galicia, o sinistro produciuse no lugar da Campara, pouco antes das once desta mañá, tal e como indicou a persoa que chamou ao servizo de emerxencias para pedir asistencia.

No seu relato dos feitos, indicou que o vehículo estaba envorcado no medio da estrada sen que os ocupantes puidesen saír. Os xestores do 112 Galicia solicitaron a intervención dos Bombeiros de Carballo e dos membros do GES de Ponteceso e do servizo municipal de Protección Civil para rescatar as dúas persoas, que necesitaron asistencia médica urxente debido á importancia das súas lesións. De feito, os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 optaron pola mobilización do helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela para o traslado dun dos feridos, concretamente da muller, mentres que o home foi evacuado nunha ambulancia.

Neste operativo, tamén interviñeron os axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico. Ademais, para restablecer as condicións de seguridade na vía, foi necesaria unha limpeza da que se encargaron os efectivos do GES con base na localidade.