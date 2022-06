El agresor de Carballo fue denunciado hace un año por vejaciones e insultos

La vecina de Carballo, de 43 años, que en la madrugada del lunes fue agredida por su marido, se encuentra ingresada en estado crítico en la UCI del Hospital de A Coruña, tras serle diagnosticada una fractura craneal, entre otras lesiones. El delegado del Gobierno, José Miñones, señaló, no obstante, que “dentro del estado crítico evoluciona favorablemente”.

Los hechos sucedieron en torno a las 02.45 horas del lunes en el domicilio familiar situado en el lugar de Fontecaldeira. La víctima fue localizada por un vecino tendida en la calle; de inmediato, dio aviso a la Benemérita, mientras que el presunto agresor huyó del lugar en su coche. Pasadas las 10.00 horas fue detenido en el control de acceso de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, tras personarse voluntariamente para entregarse. Después fue trasladado al Puesto de Carballo, a la espera de que sea puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los dos hijos menores de la pareja se encontraban en el domicilio familiar en el momento de los hechos y ahora se encuentran bajo la custodia de un familiar directo. José Miñones aseguró que “vamos a acompañarlos en el proceso, como siempre hacemos, y ayudaremos a la familia”. Aunque no había una orden de alejamiento y seguían conviviendo juntos, el delegado confirmó que “sí había una denuncia de hace un año por vejaciones e insultos”.

Por suparte, el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, confirmó a Europa Press que la víctima había rechazado la asistencia del Centro de Información á Muller municipal y señaló que “non constan” denuncias previas. Aguarda que la evolución médica de la agredida “sexa favorable, como dexesamos todos”.

La noticia causó una gran conmoción en Carballo, dado que se trata de una familia muy conocida, pues regentan una céntrica pastelería en la capital de Bergantiños.

Las reacciones de condena ante esta nueva agresión machista se multiplicaron a lo largo del día. José Miñones aseguró que “este tipo de actos no tienen cabida en nuestra sociedad”. La Corporación de Carballo, al inicio del pleno ordinario, realizó una declaración institucional contra la violencia de género. “Rexeitamos e condenamos a agresión machista contra unha veciña do noso concello, amosamos a nosa solidariedade coa vítima e a súa familia, a cuxa disposición están os recursos municipais existentes, e enviámoslle toda a forza do pobo de Carballo co desexo dunha pronta recuperación”, dice la declaración.

Por su parte, la Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia solicita a las administraciones que refuercen “as ferramentas e recursos dispoñibles” en la prevención y lucha contra la violencia machista, que el colectivo califica de “terrible lacra”.

CONCENTRACIONES. Los concellos Malpica y Ponteceso convocaron para este martes, a las 11.00 y a las 10.00 horas, respectivamente, sendas concentraciones en repulsa “pola brutal agresión acontecida en Carballo”.