Extinguido o incendio forestal declarado en Entrecruces na noite deste martes

Tras máis de oito horas de traballo, os equipos de emerxencia conseguiron apagar as lapas dun incencio forestal na parroquia carballesa de Entrecruces. A alerta activouse ás 21.38 horas deste martes, onde finalmente as lapas calcinaron 3,6 hectáreas de monte arbolado. Tres axentes, sete brigadas e cinco motobombas foron os encargados de extinguir o lume, sobre as 06.00 horas da madrugada deste mércores. As primerias hipóteses da investigación sinalan que puido ser un incendio intencionado xa que o lume tiña dous focos claramente identificados e diferenciados polo persoal de Medio Rural.