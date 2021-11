Falece un veciño de Ponteceso tras caer co seu coche ao río Anllóns

Un veciño de Ponteceso, de 63 anos, faleceu este xoves tras caer co seu coche ao río Anllóns. A voz de alarma saltou a media mañá e de seguido comezou un operativo de búsqueda, que localizou a zona pola que se precipitou ao río, moi preto de onde residía o falecido.

Un equipo de buzos da Garda Civil localizou pola tarde o turismo e o cadáver do home no seu interior. Nas labores de rescate participaron efectivos do GES de Ponteceso, da Garda Civil, Policía Local e Protección Civil. O corpo foi trasladado á Coruña para practicarlle a correspondente a autopsia.