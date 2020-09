Ponteceso. Todos os alumnos das escolas de Ponteceso xa teñen as súas máscaras de tela reutilizable, xa que hoxe, venres 25 de setembro, o Concello rematou a entrega das mesmas. Durante esta semana, o Concello entregou máscaras ao alumnado con motivo da “volta ao cole”. Desta maneira, repartíronse a todos os nenos e nenas da unitaria de Tella, do CEIP As Forcadas de Corme e do CEIP Eduardo Pondal de Ponteceso.