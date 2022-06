Formoso compromete o apoio do PSdeG para que se axilice a circunvalación

CARBALLO. O secretario xeral do PSdeG-PSOE, Valentín González, expresou o seu apoio ás demandas da Asociación de Empresarios do Polígono de Carballo, logo de manter unha xuntanza cos seus representantes. Anunciou que os socialistas reclamaranlle á Xunta que nos orzamentos do vindeiro ano inclúa unha partida para retomar o proxecto para construír a circunvalación, que “permitiría evitar que todo o tráfico pesado que entra e sae da zona teña que pasar polo casco urbano do municipio e deixe de afectar incluso a zonas escolares, tal e como sucede agora”.

Tamén expresou o apoio do PSdeG á petición de aumento de chan industrial, e revindicou unha ampliación do polígono que “a Xunta, a través de Xestur, xa debería estar facendo”. Ademais, González Formoso incidiu na necesidade de actualizar e dixitalizar o parque empresarial nos ámbitos “que demanda hoxe en día a economía produtiva, e que son as telecomunicacións”.

Á marxe da necesaria circunvalación, apostou por mellorar as infraestruturas dun polígono que presta servizo loxístico á comarca e, sobre todo, a Carballo. Demandou a implicación na súa mellora de todas as administracións, algo para o que comprometeu o apoio da Deputación. M. L.