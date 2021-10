Fractura en el PP de Ponteceso tras la baja en el partido del portavoz Daniel García

El agitado escenario político de Ponteceso se complica todavía más. El hasta ahora portavoz del PP, Daniel García, presentó su dimisión como presidente de la gestora municipal y solicitó la baja en el partido “ante a falta de confianza por parte dos meus compañeiros así como do Partido Popular de A Coruña”, señala en su escrito. No obstante, de momento, mantendrá su acta de concejal y pasará al grupo de los no adscritos, integrado actualmente por los cinco ediles escindidos del grupo de gobierno (PSOE).

Asegura que adoptó la decisión tras conocer que en el Concello se había presentado un escrito comunicando el cambio de portavoz del PP en la Corporación local, cargo que pasa a su compañera Marta Carrillo. “Conmigo non falou ninguén”, afirma, y cuando se enteró del cambio propuesto llamó a la dirección provincial para “comunicarllo e dixéronme que xa eran coñecedores do mesmo” por lo que decidió abandonar el partido “dado que eu creo que a lealdade debe ser bidireccional, e un non pode estar onde non o queren”. Eso sí, añade, “o demais é prestado, pero a acta é miña”, justificando así su intención seguir ejerciendo como concejal. El escrito de renuncia presentado al PP concluye con la frase: “No hay que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad”.