Gutiérrez: “Busco un punto de vista diferente, original, estético y artístico”

El fotógrafo pontevedrés Antonio Gutiérrez Pereira acaba de ganar el primer premio de la 22ª edición del Certamen Fotográfico Xosé Manuel Eirís, de Carballo, dotado con 1.500 euros y un diploma, por su imagen titulada Reconquista. Su pasión por las cámaras viene desde pequeño y hoy en día se decanta por la fotografía de arquitectura y la social. Él mismo se presenta en su página web. “Soy Antonio Gutiérrez. Fotógrafo profesional. Busco un punto de vista diferente, original, estético y, sobre todo, artístico. Voy mas allá de lo cotidiano para conseguir plasmar mis trabajos de forma personal”.

Y deja claro qué persigue con las imágenes que capta y cómo lo hace. “Mis sesiones fotográficas se convierten en momentos mágicos. Los reportajes de preboda, boda y postboda se adaptan a vuestros gustos marcando la diferencia y captando momentos naturales, divertidos e inesperados. Me gusta que se refleje la felicidad de los protagonistas, de la familia y amigos y contar historias de amor a través de mi trabajo”.

Además, confiesa que “los reportajes de Primera Comunión tienen como protagonistas a las niñas y niños que celebran un día especial en sus vidas acompañados de toda su familia y amistades; por ello creo sesiones amables y familiares, íntimas y cordiales para que siempre queden los mejores recuerdos plasmados en la fotografía”.

Pero su versatilidad es amplia, como se puede comprobar cuando indica que se dedica a “la fotografía de producto, corporativa, e-comercer, lifestyle business, publicitaria, industrial, gastronómica, interiores, moda, arquitectura, inmobiliaria....”.

¿Qué te llevó a tomar la decisión de estudiar Fotografía?

La fotografía siempre me gustó desde que era muy pequeño. Recuerdo que le cogía la cámara de fotos a mi padre hasta que vi necesario comprarme una. La primera fue analógica. Trabajé durante muchos años en una tienda de fotografía, que fue donde realmente me formé en lo comercial, en servicio de reparación, etcétera. Luego comencé a hacer reportaje hasta hoy, que soy fotógrafo independiente.

¿Cuál es el género fotográfico en el que te enmarcas?

La fotografía que más me gusta es la artística. Si tengo que dedicarme únicamente a un campo sería la arquitectura. Trabajo mucho con arquitectos e inmobiliarias. También hago reportaje social. Imparto cursos de fotografía, que debido a la COVID están suspendidos, pero tengo la intención de retomarlos en el mes de enero. En ellos hago referencia a muchos fotógrafos, tanto españoles como extranjeros. Me gustan mucho Gregory Crewdson, Joel Sternfeld, Duane Michals, Chema Madoz y Andreas Gursky.

¿Qué es lo primero que piensas antes de tomar una fotografía?

Me gusta mucho ir con la cámara por la calle o por cualquier paisaje y darme cuenta de cosas inusuales. Lo interesante realmente está en ir encontrándome con momentos especiales.

¿Recuerdas cuál fue tu primer proyecto profesional?

Hace mucho tiempo comencé uno en el que sigo trabajando. Se titula Vigo, otro punto de vista. Consiste en sacar mi punto de vista de la ciudad olívica. Para ello retrato cosas cotidianas y edificios singulares.

En el año 2018 recogiste el accésit del Certamen Xosé Manuel Eirís. ¿Cuál era el contenido de la imagen que resultó premiada?

La obra era unha fotografía en blanco y negro con un toque más surrealista y conceptual. Se trataba de un tenedor que se metía en unas sombras en medio del auga. Estaba inspirada en el fotógrafo Chema Madoz, que siempre me llamó la atención por su forma de ver las cosas.

¿Entonces no se trataba de la

primera vez que te presentabas?

Suelo presentarme casi todos los años que puedo y siempre lo recomiendo. Es un certamen que está muy bien, en el cual se exponen las fotos al público. El año pasado tuve expuesta un fotografía de retrato, que es otro de los temas que a mí me gusta mucho.

Este año fuiste el ganador del certamen con la imagen Reconquista. ¿Qué se retrata en ella?

Es una fotografía de paisaje, que no suelo hacer mucho, pero en esta ocasión me llamó la atención. Son una serie de plantas enredaderas que invaden toda una duna pero se llevan por delante una valla de madera. Quería transmitir cómo la naturaleza recupera el espacio robado. Esto lo pudimos ver este año con la pandemia del coronavirus, ya que había ciudades en las que los animales se acercaban a ellas. Participaron 63 fotógrafos y fotógrafas, con un total de 148 trabajos.

¿Qué sentiste en el momento de recibir este galardón?

No me lo esperaba porque había pasado mucho tiempo desde la presentación y no pensaba que me fueran a llamar. Pero, como siempre, los premios son de agradecer. Había presentado tres obras y para mí Reconquista era la que más transmitía.

Está previsto que las obras ganadoras y una selección de las presentadas al concurso formen parte de una exposición colectiva.

¿Es tu objetivo acercar tu trabajo al público y que de este modo sea conocido y valorado?

Todo depende de cómo evolucione la situación sanitaria, pero lo más probable es que haya una exposición a finales de enero o principios de febrero. Espero volver a ver las obras y poder hablar de ellas. No suelo esconder mi trabajo en el disco duro de mi ordenador, sino que me gusta que la gente lo vea. Suelo publicar bastantes fotos tanto en Instagram como en mi página web.