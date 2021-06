Impulso ó plan estratéxico que lle dará un pulo ás patacas de Coristanco

Coristanco. A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, participou na clausura do curso do Centro de Promoción Rural–EFA Fonteboa, onde anunciou que será o persoal desta escola o encargado de elaborar o plan estratéxico da pataca de Coristanco que vén de poñer en marcha a Xunta de Galicia.

Aproveitou para agradecer o labor dos profesionais implicados nesta iniciativa, concibida para darlle un pulo a este sector clave para a comarca de Bergantiños. Santé apostou pola formación que se leva a cabo en centros como o EFA Fonteboa para impulsar o sector primario e o conxunto do rural galego tras a pandemia da COVID.

Celebrou que o agro estea deixando de ser ese lugar do que a xente marcha para converterse no principal desexo dos mozos para vivir. Así mesmo, reivindicou que a súa responsabilidade a prol do rural supón dedicar todo o seu esforzo a traballar para a natureza. Nesa dirección, referiuse á importancia que teñen para a sociedade o medio natural, o Pacto Verde ou os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Unesco.

Referiuse tamén ás empresas, “que cada vez precisan traballadores máis orientados cara a esta filosofía verde”, dixo. Do mesmo xeito, engadiu que os consumidores están máis sensibilizados que nunca sobre a importancia do rural e, en consecuencia, dos produtos de proximidade de calidade diferenciada. Lembrou que Agader segue a traballar a prol dun rural vivo e dinámico. M. Lavandeira