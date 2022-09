Inauguran a área de autocaravanas nas Forcadas

Ponteceso. O Concello de Ponteceso informou da gran acollida da concentración de autocaravanas que tivo lugar a pasada fin de semana no municipio con motivo da inauguración dunha nova área de servizo para este tipo de vehículos, en Corme.

O alcalde de Ponteceso, Xosé Lois García Carballido, foi o encargado de inaugurar o sábado a nova área de autocaravanas nas Forcadas. Durante o acto, o mandatario municipal explicou todo o proceso de construción deste espazo e agradeceu a presencia dos autocaravanistas.

Pola súa banda, Amalia Rivas Losada, secretaria da Asociación Galega de Autocaravanas (AGA), entregou un agasallo ó rexedor e tamén ós técnicos de turismo do Concello de Ponteceso “por facer un programa con actividades estupendas”, sinalaba. Posteriormente, García Carballido cortaba a cinta inaugural, dando por finalizado o acto.

Cómpre destacar que no marco desta apertura, a administración local organizou diferentes actividades para promocionar o turismo. Así, máis de 40 autocaravanistas puideron coñecer de primeira man a artesanía que elaboran as redeiras da Illa Estrela, de Corme.

As iniciativas continuaron ao longo da fin de semana. Leváronse a cabo rutas guiadas polos miradoiros do concello: Faro Roncudo, Monte Branco e Monte do Faro. Tamén houbo unha camiñata nocturna, que partiu da praza da Ribeira, e visitas guiadas ao Museo de Arte Contemporánea de Corme. m. c.