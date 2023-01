Jornada sobre la oncología radioterápica en sarcomas en el Fórum Carballo

Carballo. La Asociación de Sarcomas Grupo (Asarga) organizará el jueves, 26 de enero a las 18.00 horas, en el Fórum Carballo la jornada divulgativa Innovación en técnicas de oncología radioterápica en sarcomas. El evento, que será retransmitido online en formato webinar. Está dirigido tanto a pacientes, como a sus familiares, a personas que se interesen por este tratamiento, o a la comunidad médica y científica. Aquellas personas que asistan presencialmente deberán reservar su plaza por e-mail a comunicacion@asarga.es.

Además, la jornada será retransmitida por el canal de YouTube de ACIS (Agencia Gallega de Conocimiento en Salud). Las personas que deseen seguirlo en línea deberán enviar un e-mail a comunicacion@asarga.es para recibir el enlace a la jornada.

Contará con las ponencias de médicos especialistas y una paciente, quienes impartirán charlas informativas sobre la oncología radioterápica. Dicha especialidad médica se orienta al empleo de tratamiento de radiación ionizante para cubrir los aspectos diagnósticos y los cuidados clínicos y terapéuticos del enfermo oncológico.

Las ponencias tratarán distintos temas enfocados a la oncología radioterápica, concretamente: La protonterapia en el tratamiento del sarcoma, a cargo de la doctora Rosa Meiriño; Avances y novedades de la radioterapia en sarcomas, con Ángel Montero; Cómo y por qué es necesaria la radioterapia en los sarcomas de partes blandas, por Raquel Correa; y Contextualización de la oncología radioterápica en el área sanitaria de Santiago de Compostela-Barbanza, a cargo de Concepción Victoria Fernández.

La bienvenida al acto incluirá las intervenciones de Maica Ures, concejala de Igualdad, Bienestar y Salud del Concello de Carballo; Mayte Deus, vicepresidenta de Asarga, y la doctora Concepción Victoria Fernández. El cierre será a cargo de Raquel Albert, paciente que fue tratada con éxito gracias a la radioterapia.

Hace unas semanas, ASARGA ha denunciado la exclusión de dos fámarcos, el Vitrakvi (nombre comercial del Larotrectinib) y Rozlytrek (nombre comercial del Entrectinib), del Sistema Nacional de Salud. “Ambos medicamentos son fármacos de precisión, aprobados y financiados en otros países europeos, que se usan para tratar tumores sólidos en adultos, adolescentes y niños. En España, dado que el Ministerio de Sanidad ha decidido no financiarlos, los pacientes no tienen acceso a ellos, ya que quedan automáticamente excluidos del Sistema Nacional de Salud y los profesionales médicos no los pueden prescribir”, afirman.