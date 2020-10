La ruptura del gobierno de Ponteceso llega al juzgado tras la difusión de un vídeo

La ruptura del gobierno local de Ponteceso (PSOE, 8 ediles) es un hecho desde hace tiempo, pero ahora dará el salto a la Justicia, después de que ayer se difundiese un vídeo de una reunión de tres de los cinco concejales díscolos con el alcalde, Lois García, al que exigen un salario a cambio de seguir apoyándole.

Y no será el regidor quien eleve al Juzgado el caso porque dice desconocer si la grabación “podería ter contido penal”, pero sí uno de los concejales que aparecen en el vídeo. Faustino Santiago anunció ayer que emprenderá acciones legales por entender que “tanto la difusión, la grabación y la instalación de cámaras ocultas en una estancia de un edificio público (la alcaldía) por la que pasan tanto empleados como concejales y vecinos es absolutamente contraria a la ley”.

Dice tener la conciencia muy “tranquila, pois a xente que me coñece sabe como son”. Así, añade, “eu non vín a política por cartos, eu estou aquí para adicarlle o meu tempo e o meu traballo ao Concello e aos veciños, pero o que non pode é adicarlle tamén a miña pensión”. A este respecto, indicó que llegó a pagar “do meu peto o arranxo duns traxes do GES, porque o alcalde foi dando largas e non lle pagara á costureira”.

Dice además que no piensa en dimitir porque confía en que “se faga xustiza, e eu nunca abandono, vou ata o final”.

Los demás concejales, de momento, guardan silencio.

Por su parte, el alcalde, Lois García, dice que “a única saída digna que lles queda a estes concelleiros é presentar a dimisión, e que corra a lista, pois no PSOE temos xente desexando traballar polos nosos veciños e veciñas”.

García Carballido dice que “isto é o que levamos sufrindo desde que accedín á alcaldía”. Reconoce que “nos equivocamos á hora de facer a lista”, y acusa a los díscolos de “moberse só por intereses particulares”. El partido, afirma, “e coñecedor de todo o que pasou e sabe que con esta xente non se pode falar, non teñen os valores do PSOE”.