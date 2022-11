Lois García critica a parálise do plan para frear o risco de inundacións en Ponteceso

O alcalde de Ponteceso, Lois García, amosou a súa preocupación porque dende o 9 de xuño, que recibiu a notificación para unha reunión sobre as inundacións, “non hai nada de nada”, afirma. Ademais, engade, no orzamento da Xunta de 2023 “hai cero euros para o Arpsi de Ponteceso, e Costas del Estado confirmoume que non se puxeron en contacto con eles para a súa opinión sobre as saídas de auga dos regos do Xuncal, que ao desbordar son os que inundan a vila”

Por iso, García Carballido vén de solicitar unha reunión urxente coa directora de Augas de Galicia, mentres o Concello está a realizar traballos de limpeza, saneamento e canalizacións de pluviais por todo o municipio. “Estamos facendo unha limpeza extraordinaria de canalizacións de pluviais e fecais, pozos de bombeo e estacións depuradoras, para evitar os danos nas vivendas e nas infraestruturas. Os veciños e veciñas con canalizacións obstruídas poden chamar ao 981 714 000 e solicitar actuacións no seu barrio”, conclúe o rexedor.