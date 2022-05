Novos ataques de xabaríns ás plantacións de millo en fincas de Carballo

Carballo. Unións Agrarias está a recibir denuncias dos ataques de xabaril sobre as parcelas de millo que se están a plantar estes días no concello de Carballo. Aseguran que hai máis de 5 hectáreas afectadas nunha explotación de Bértoa, que terán que volverse a repoñer para non perder a estación produtiva. Os danos foron inspeccionados por Axentes do Servizo Provincial de Medio Ambiente, quen levantaron acta dos mesmos sobre o terreo.

Unións Agrarias vén de poñer estes danos en coñecemento do Servizo provincial de Caza de A Coruña, a fin de que se coordine co Tecor Bergantiños as medidas que sexan precisas para controlar os danos sobre as parcelas.

Non obstante, aseguran que entre os produtores “persiste a preocupación de cara aos próximos meses, especialmente o final do verán, cando o cultivo de millo volverá a ser vulnerable cando bote a espiga, o que advirte da necesidade de dar continuidade ás medidas de xestión que controlen as poboacións de xabaril, e que tendan a afastar as mandas cara as zonas de monte”.

CAZA SOCIAL. Lembran dende o sindicato a importancia “da caza social como ferramenta de xestión das poboacións de xabarís, e que aínda que estea pechada a temporada de caza, sí son autorizables medidas extraordinarias de xestión, e medidas de caza como as batidas, as esperas e os axexos, instrumentos todos válidos para compatibilizar a caza coa actividade produtiva no territorio”.

Asemade, lembran que a responsabilidade tanto da xestión como de resarcir os danos da fauna cinexética segue a ser responsabilidade dos Tecor e Sociedades de Caza, toda vez que se rexeitou no Parlamento de Galicia en xaneiro de 2020 a iniciativa lexislativa popular presentada por Unións Agrarias co aval de máis de 6.500 firmas de persoas do rural, onde se propoñía a modificación da Lei de Caza de Galicia para que fora a Administración a que respondera en todo caso destes danos.