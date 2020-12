O concello carballés colabora con Vieiro cunha entrega de 6.000 euros

Carballo. O alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, asinou este mércores un convenio de colaboración coa Asociación Antidroga Vieiro, que estivo representada pola súa presidenta, Fina Rey, Maripi Mata e Xosé María Arán. No acto, celebrado na Alcaldía, tamén asistiu a concelleira de Igualdade e Benestar, Maica Ures. O Concello realizará unha achega de 6.000 euros para financiar o programa de prevención da exclusión social que promove a entidade. A directiva agradeceu a colaboración municipal non só con esta axuda económica senón coa rápida solución á necesidade dun local a raíz do incendio que destruíu as antigas dependencias da asociación nas vivendas dos mestres.

As axudas directas outorgadas este ano polo Concello de Carballo ás entidades que desenvolven o seu labor no ámbito social achéganse aos 70.000 euros. Esta mesma semana a Xunta de Goberno Local aprobou outro convenio coa Agrupación Deportiva Un Paso Máis para financiar con 3.000 euros as actividades inclusivas que desenvolve a entidade.