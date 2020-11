O Concello da Laracha merca un vehículo pickup e un equipo de alta presión con cisterna

O Concello da Laracha vén de renovar os seus equipos de emerxencias coa incorporación dun vehículo 4x4 tipo pickup e dun equipo de alta presión con cisterna.

O alcalde, José Manuel López Varela, e o tenente alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, recibiron este venres na Praza do Concello ambos equipamentos que xa están a disposición tanto do persoal municipal de emerxencias como da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da Laracha para o desenvolvemento de actuacións relacionadas coa protección do medio ambiente e do espazo natural, incluídas posibles intervencións de urxencia para previr, extinguir e xestionar situacións de risco ou sinistros.

A adquisición do vehículo e da motobomba supuxeron un investimento próximo aos 34.000 euros cofinanciados pola Xunta de Galicia a través das liñas de axudas ás entidades locais do Fondo de Compensación Ambiental.