O Ecomuseo Forno do Forte de Buño aplica un novo material á base de barro nas estruturas dos pisos

MALPICA. O Ecomuseo Forno do Forte de Buño, no Concello de Malpica, está a aplicar un novo material a base de barro nas estruturas dos pisos xa que, tras varios anos de uso, necesitaron dun arranxo para conservar así a súa durabilidade estrutural.

Para isto, fixéronse varias probas ata dar co material idóneo para a posterior aplicación no chan de varias das estancias do Ecomuseo, e como non, foi elixido unha pasta a base de barro, que presenta unhas características que o fan moi resistente.

A Deputación Provincial xa destinara unha partida para aplicar, nun primeiro termo, varias remodelacións importantes neste espazo, como a reparación do edificio de administración ou a reposición de varios dos muretes exteriores. Así, conséguese un dobre obxectivo: consolidar a estrutura de todo conxunto, así como unha mellora estética.

O alcalde de Malpica, Walter Pardo, e a concelleira de Olería, Leticia Varela, quixeron “agradecer á Deputación todas as facilidades para acadar esas melloras, nun dos emblemas culturais que temos aquí, con pezas históricas e cunha exposición que lembra o modo de vivir dos nosos antepasado”, comentaron.

Pola súa banda, o xerente do Eco Museo, Paco Doval, sinalou que “con estas intervencións acádase a consolidación do chan das estancias do Museo, algo que era moi necesario. Seguiremos traballando por e para este espazo, onde se reúnen tradición, cultura e artesanía”, rematou.

PECHE DAS SALAS DE AGRICULTURA E MAR. Desde a dirección do Museo indícase que estas estancias permanecerán pechadas por mor dos traballos, aínda que se agarda que proximamente poidan estar de novo abertas ao público.