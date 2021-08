Paseo ‘Nomes e Lugares de 1936’ na vila de Corme

Ponteceso. Veciños e veciñas de Corme participaron nun paseo guiado pola vila para rememorar parte da súa historia. Baixo o lema Os nome, Corme 1936, a Asociación Cultural Insua de Viastela organizou a ruta, guiada por Fernando Vidal, e entregou aos asistentes un documento no que se recollen os nomes de asasinados na retagarda, mortos na guerra, mulleres represaliadas sometidas a escarnio público e outras valentes que actuaron contra a ditadura, de quenes axudaron a veciños ameazados, dos que pasaron na fronte do bando franquista ao republicano, dos que axudaron ou loitaron cos republicanos, dos ameazados, agochados ou represaliados durante a guerra e no tempo da guerrilla, entre outros. O documento foi publicado pola referida a asociación, e poden solicitar un exemplar todas as persoas interesadas. Ademais, o colectivo promove a exposición Barcos mercantes - pataches feitos na ría do Anllóns, que pode verse no Maccmo de Corme. M. L.