Ponteceso conta cunha nova cuadrilla de obras integrada por cinco operarios

A Deputación da Coruña financia a contratación de cinco operarios no Concello de Ponteceso. As traballadoras e traballadores, que hoxe comezaronn a súa labor, son un operario-conductor, dous albaneis e dous operarios de servizos múltiples, que contribuirán á mellora dos servizos e infraestruturas municipais.

Ponteceso é dos primeiros concellos da provincia en asinar os contratos do PEL 2021. Os traballadores terán contrato a tempo completo ata final de ano. Os custos laborais e de Seguridade Social son asumidos pola Deputación da Coruña a través da liña de apoio aos concellos do Plan de Emprego Local (PEL-Concellos), que este ano duplica o seu orzamento co obxecto de contribuír a paliar as consencuencias da pandemia.

Este incremento no orzamento do programa supón que Ponteceso recibe este ano 74.000 euros da Deputación para financiar as contratacións, o dobre que o ano pasado, o que permite ao municipio contratar persoal durante máis tempo. Os operarios seleccionados integrarán unha cuadrilla de obras destinada a realizar obras e traballos de reparación, mantemento, acondicionamento e mellora de diversas infraestruturas titularidade municipal coma parques e xardíns, vías públicas ou beirarrúas.