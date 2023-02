Ponteceso inaugura un xardín rosa e verde en memoria das persoas vítimas do cancro

O Concello de Ponteceso inaugurará o venres un xardín rosa e verde en memoria de todas as persoas que faleceron como consecuencia dun cancro, nun acto ao que asistirán escolares de infantil e primaria, xunto coas súas familias.

O referido xardín é un monumento natural que o Concello quere instalar nas zonas verdes do paseo fluvial do río Anllóns, distinguidas co premio Vilas en Flor, para homenaxear non só as persoas que faleceron, senón tamén ás que están a padecer a enfermidade e a todo o sector sanitario.

Responsables de Jardinería Arce, concesionaria do servizo de xardinería municipal, explicarán brevemente aos pequenos os coidados das plantas de exterior no inverno e o significado do rosa e azul das mesmas. Para rematar a mañá, o alumnado poderá gozar de xogos colaborativos, baile, animación e degustar un chocolate e pan recén feitos por unha panadería local.