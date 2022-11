Ponteceso vai celebrar en novembro o Ciclo de Teatro

Ponteceso. O alcalde de Ponteceso, Xosé Lois García Carballido, e as concelleiras Noelia Varela e Maite Chuciño, presentaron este luns o cartel do XXIX Ciclo de Teatro en Ponteceso. O salón de actos do Edificio das Escolas acollerá ás dez e media da noite de cada sábado unha obra de teatro diferente. O ciclo comeza o día 5 de novembro co espectáculo de Laberca Teatro De algo hai que morrer. A semana seguinte tocaralle a Culturactiva SCG, que interpretará Conexión Pingüin. O sábado 19 de novembro será a quenda de Matrioshka Teatro coa súa obra Comando comadres e, por último, o día 26 pechará o ciclo A Panadaría SCG co espectáculo titulado As que limpan. O aforo para este Ciclo de Teatro é limitado e as entradas poden reservarse no departamento de Cultura, na mesma semana da obra ou unha hora antes do comenzo de cada unha das funcións que se levarán a escea. c. p.