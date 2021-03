As rúas de Caión (A Laracha) acollen hoxe, a partir das 10.20 horas, a I Carreira Solidaria en favor do BALRIAL de A Coruña, organizada polo CEIP, tras facer unha recollida de alimentos no mes de xaneiro coa que conqueriron 166 quilos. O director do centro, José Roca, asegura que “pola proximidade da data do 8-M farémola tamén coincidir coas celebracións da mesma”.

A proba estará organizada por aulas e ao remate haberá agasallos e merenda.