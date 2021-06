Ruta guiada pola ribeira do Anllóns

A Concellaría de Cultura e o Instituto de Estudos Bergantiñáns programaron para o sábado, día 19, unha ruta guiada polas ribeiras do Anllóns para dar a coñecer sobre o terreo o contido do libro O río Anllóns. Arteria principal de Bergantiños, un traballo en equipo de Fernando Cabeza Quiles, Evaristo Domínguez Rial, Xan X. Fernández Carrera, Antón García Losada e Luís A. Giadas Álvarez.

Os propios autores serán os encargados de guiar a camiñata, que arrincará na ponte de Bértoa ás 11:00 horas e rematará no Parque do Anllóns sobre as 13:00 horas. Ao final do percorrido realizarase unha sinatura de libros no Pazo da Cultura.

As persoas que queiran participar deben inscribirse previamente enviando os seus datos persoais e de contacto a biblioteca@carballo.gal ou chamando ao teléfono 981 758 580.