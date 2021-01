BERGANTIÑOS. A compañía Talía Teatro pechará a programación de Nadal do Concello de Laxe coa representación do espectáculo Lambetadas. A cita é o sábado, día 9, ás 19.00 horas no salón de actos culturais. A entrada é de balde e o aforo máximo de 30 persoas. J. l.