Terra Galega pide equipar o Circuíto do Motor de Bértoa para practicar outras actividades deportivas

O grupo municipal de Terra Galega presentou unha moción para que se dote de infraestrutura e equipamento básico o Circuíto do Motor de Bértoa (Carballo) para a realización de actividade física variada. O seu voceiro, Andrés Eirís, asegura que o obxectivo é “xerar un novo espacio de ocio e deporte ao aire libre aberto á toda a cidadanía, e que veña a cubrir as carencias de áreas deportivas no noso concello”.

Propoñen que para levar a cabo as referidas actuacións se modifique o regulamento de uso do circuíto, “establecendo as normas, preferencias de uso e control da instalación necesarias para a nova realidade”.

Eirís asegura que, debido á pandemia, “estamos vendo claramente un cambio de tendencia na práctica deportiva, cada vez apostamos máis polas actividades no exterior, algo que vén para quedar”. A elo contribúe tamén, engade, “o feito de que as instalacións deportivas cubertas municipais pechen os festivos, domingos, así como, cando non se pode usar por competicións de entidades ou a escasa diversidade que nelas se imparte”.

Dende Terra Galega entende que a inversión no Circuíto do Motor para a súa adecuación “é relativamente baixa, e a convivencia coas entidades deportivas pode realizarse sen problemas, e sen perder de vista a finalidade para a que foi creado”.