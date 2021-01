Traballan na remusealización do Forno do Forte en Buño

O deputado de Patrimonio, Xosé Luís Penas, anunciou que a Deputación da Coruña está a traballar no proxecto de remusealización do Forno do Forte co obxectivo de que se converta no gran museo da olería galego. A iniciativa contempla mostrar a historia da olaría, desde a tradición ás propostas máis actuais.

A Deputación da Coruña, a través da súa área de Patrimonio e Contratación, que dirixe Xosé Luís Penas, avanza na remusealización do Forno do Forte co fin de destinar as distintas estancias e toda a contorna do inmoble a un gran museo da olería, con especial atención á produción de Buño e a Costa da Morte, mais incluíndo a artesanía en barro de todo o territorio galego. A iniciativa desenvolverase en colaboración coa área de Cultura, Olería e Patrimonio do Concello de Malpica que dirixe a concelleira Leticia Naya Varela. O orzamento da actuación será de 60.000 euros e o prazo de execución cifrouse en tres meses despois da licitación.

A VIDA DOS OLEIROS. O ecomuseo está formado polas antigas casas taller, forno, cabanote (alpendre) e hórreo de varias familias oleiras. O conxunto rehabilitado recentemente ofrece ó visitante a posibilidade de retroceder no tempo e poder coñecer como era a vivenda dun oleiro, o seu oficio e a forma de vida dunha familia da década de 1950.

Xestionado polo Concello de Malpica, ofrece ó visitante unha visión única da vida tradicional, permitindo ademáis a posibilidade de vivir a experiencia de traballar nun torno para elaborar unha peza de barro coas súas propias mans. Como complemento á olería, habilitáronse varias salas de exposición dedicadas á agricultura e gandeiría, actividades complementarias dos oleiros.

Forno do Forte é un dos conxuntos etnográficos máis emblemáticos de Buño. Construíuse ó longo dos séculos XVIII-XIX. A súa orixe foi unha casa labrega de gran tamaño, e cando o propietario mudou de vivienda, dividiuna en varios apartados que alugou a oleiros e xornaleiros. Para atraer ós oleiros levantou un alpendre de grandes dimensións donde podían gardar barro, toxo e outros obxetos. Tamén fixo un forno, que era dos máis apreciados pola calidade das súas coceduras, que cesaron nos anos setenta do pasado século XX.

O proxecto que agora acomete a Deputación coruñesa contempla a actuación en todos os espazos das instalacións e, en especial, nas tres salas que até o momento se destinaban a oficios do mar e a terra que se dedicarán integramente á olería.

“A idea é que o Forno sexa o gran museo da olería non só da comarca senón de todo o país”, explica o deputado Xosé Luís Penas, que anuncia tamén que se está a traballar en que o centro amose todos os períodos creativos, desde os máis tradicionais ás propostas máis innovadoras, coa idea de que todas as persoas que continúan a traballar no sector se sintan representadas.

Desta maneira, as tres salas do ecomuseo que se van incorporar a espazos reservados á olaría dedicaranse á sala multiusos, novas creacións e exposicións temporais, que acollerán de maneira especial a creadores de Buño e de toda a Costa da Morte e tamén de outras zonas de produción oleira. Neste sentido, estanse a explorar convenios de colaboración con distintas salas e tamén museos do país.

O proceso de renovación do Forno do Forte incluirá a modernización da cartelería e a incorporación de nova sinaléptica e música ambiental. Ademais, na segunda metade do ano procederase a adecuación do espazo da antiga cafetería nunha sala auditorio con capacidade para medio cento de persoas.