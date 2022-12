Un incendio queima parte dunha vivenda na parroquia cabanesa de Borneiro

A planta baixa dunha casa prefabricada situada no lugar de Vilaseco, na parroquia de Borneiro (Cabana de Bergantiños), ardeu na noite do venres e a planta superior resultou afectada polo fume. Todo apunta, segundo informaron os Bombeiros de Carballo, que o lume puido ser provocado por un fogón de leña, do que saltou unha faísca nun sofá e iso facilitou a propagación das lapas pola vivenda.

Un veciño do dono da casa foi quen, ao fío das oito e media da noite do venres, chamou ao 112 Galicia para informar do lume. Decontado, desde o 112 informouse aos Bombeiros de Carballo e ao GES de Ponteceso, que se desprazaron ao punto. Tamén foron informados os axentes da Garda Civil.

Unha vez rematadas as tarefas de extinción, os Bombeiros procederon a ventilar o inmoble.