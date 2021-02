Vieiro acerca a los más jóvenes a una realidad desconocida

La asociación Vieiro, de Carballo, inició el 11 de enero un plan de habilidades sociales y personales dentro de su programa de prevención escolar. Lleva por título O triángulo da saúde y está destinado al alumnado de primero y segundo de la ESO.

Está dividido en tres amplios bloques. En Acompáñate se trabajan habilidades sociales para promover hábitos saludables . “El propósito es conseguir que en un futuro tengan las habilidades necesarias para enfrentarse a diversas situaciones como la presión de grupo o primeros consumos de sustancias”, explica en detalle Patricia Rodríguez, psicóloga y responsable del programa.

Otro apartado es el Ti elixes en el que se informa, previene y sensibiliza a los adolescentes tanto de los efectos de las drogas como lo que conlleva el uso o abuso de sustancias. “Debemos darles información veraz. Hay muchos mitos y falsas creencias sobre las drogas”, dice Patricia. Por último está el bloque Desconecta. En él se habla acerca de los videojuegos, aplicaciones y los riesgos que entrañan las nuevas tecnologías. “Hay que saber considerar si un juego es adecuado o no para cierta edad. Además los jóvenes deben entender que las redes sociales son muy buenas pero también tienen sus peligros”, añade.

O triángulo da saúde se lleva a cabo desde hace muchos años en los centros educativos de Carballo. Este curso comenzó con los alumnos de primero y segundo del Instituto Parga Pondal. Lo ofertan en todos los IES por lo que si aceptan podría desarrollarse en los mismos. En este aspecto también va a influir la evolución de la pandemia.

Cada día se trata un tema diferente (autoestima, gestión de emociones, tabaco...) y para ello Patricia utiliza una serie de diapositivas para que los alumnos y alumnas vean el material gráficamente. “Solemos trabajar con dinámicas, pero debido a las circunstancias de este año hacemos debates o tareas individuales. Tratamos de hacerlos pensar”, afirma. Son un total de nueves sesiones, de 50 minutos de duración. Una primera parte se dedica a la teoría y posteriormente se realiza una actividad. También se hace una ronda de preguntas y curiosidades.

Una de las sesiones impartidas esta semana trató sobre la gestión de emociones. “Se trabajó lo que son las emociones y el saber cómo deben gestionarse. Las emociones no son negativas, pero puede que la conducta no sea la más adecuada al no saber dirigirlas”, comenta.

Para la psicóloga son “más que necesarios” los programas de acoso escolar. “Si no tienes contacto con adolescentes igual no le das tanta importancia pero una vez que entras en el aula y conoces sus dudas te das cuenta de la poca información que tienen a pesar de lo accesible que es”, manifiesta. La meta de tener muchos seguidores en una red social como es Instagram, sin saber el peligro que supone tratar con extraños o el desconocimiento de lo malo que son para la salud las drogas son algunos de los temas tratados en sus clases. También es importante profundizar en ciertas habilidades que pueden ser difíciles de entender y de desarrollar en la adolescencia como es la empatía.

Sensaciones positivas es lo que se lleva Patricia después de trabajar con cada grupo. “Ya me conocen de otros años y realmente se alegran de volver a tener a Vieiro en las aulas. Agradecen tener a una persona de confianza para contarle ciertas cosas que a lo mejor a un profesor no se atreven”, considera.

Todos los años pasan a los alumnos un cuestionario inicial y final para ver si hubo avance de conocimientos. “Los resultados siempre son muy positivos”, confirma. También realizan encuestas sobre cuántas horas pasan delante de una pantalla o si probaron alguna sustancia. “Los datos que se obtienen son muy interesantes”, aporta.