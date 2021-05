Vieiro retoma o programa Mar de Redes nos centros carballeses

Carballo. A asociación Vieiro continúa co seu programa Mar de Redes dentro da programación de prevención escolar entre o alumnado de educación secundaria de Carballo. O principal obxectivo é concienciar á xuventude sobre a importancia do bo uso das novas tecnoloxías e a prevención do xogo patolóxico

“Preténdese fomentar na poboación escolar o uso adecuado das TICs a través da toma de conciencia dos riscos do uso das novas tecnoloxías, de posibles delitos, das súas consecuencias ou das formas de protexerse, así como alertar sobre a utilización problemática de Internet, das redes sociais e outras prácticas como as apostas e o xogo online ”, explican dende a entidade.

A iniciativa levarase a cabo durante o terceiro trimestre do actual curso escolar. As sesións, impartidas pola pedadoga Dalila Vizcaíno, teñen unha periocidade semanal e unha duración aproximada de unha hora cada unha.