A Estrada entregou o X Premio Honorífico ao Labor das Mulleres do Concello da Estrada, que o xurado acordou por unanimidade conceder a Xosefa María Matalobos Dono, “mestra, educadora, empresaria, animadora sociocultural, galeguista, nai e avoa”, segundo a definiron os promotores da súa candidatura. Este foi un dos actos celebrados este martes na localidade pontevedresa con motivo do Día Internacional da Muller, no que se leu o manifesto e houbo concentracións de grupos feministas da comarca.