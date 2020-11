A Estrada abrirá aos compradores en breve o mercado dixital de comercio

A Estrada. A plataforma de comercio en liña ou online da Estrada, MercaNaEstrada (www.mercanaestrada.gal), pretende abrirse ao público, ás persoas compradoras, nos vindeiros días. Durante este tempo os establecementos/comercios estiveron a rexistrarse e subir os seus produtos na plataforma, e agora que xa existe un número de tendas e xénero nelas que cumpren o mínimo esixido, estase a piques de poñer en marcha este mercado virtual, segundo informan desde o Concello pontevedrés.

Dende o departamento de Promoción Económica do Concello da Estrada, faise un chamamento a todos aqueles establecementos/comercios que aínda non se rexistraron, para que se animen a unirse a unha nova oportunidade de negocio e que pon en valor o comercio de proximidade do noso municipo. Fan especial fincapé, neste chamamento, aos produtores locais “que, dun xeito moi sinxelo, poden inserir os seus produtos en mercanaestrada.gal e facer desta plataforma en liña, o seu escaparate”.

Lembran que unha vez que un local se rexistra, terá que agardar á validación do departamento de Promoción Económica para poder comezar a operar.