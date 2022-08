A Estrada segue cá concentración parcelaria na vila

A Estrada. A Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, vai investir 427.000 euros en diversas obras para rematar a configuración física dos procedementos de concentración parcelaria de Arca-Nigoi, Codeseda e Monte Val do Vea- sector II, todos eles emprazados no concello da Estrada. O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, informou deste investimento, solicitado polo Concello, nunha visita ao municipio xunto ao alcalde, José López, o xefe territorial do Medio Rural, Antonio Crespo, e responsables técnicos deste proxecto, que rolda conxuntamente as 2.000 hectáreas distribuídas inicialmente en 26.000 predios. c.g.