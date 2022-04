A peregrinacion de Valga xa completou a terceira etapa ata Pontevedra

valga. A chuvia foi a convidada da terceira etapa da peregrinación a Santiago organizada polo Concello, que se realizou a fin de semana. A auga acompañou aos camiñantes durante boa parte do traxecto entre Redondela e Pontevedra, máis de dezaoito quilómetros no que quizais sexa o tramo máis duro do percorrido polo Camiño Portugués, que deu comezo en Tui o pasado 9 de abril. A etapa discorreu pegada á ría de Vigo e tamén, en parte, pola antiga vía romana XIX. Subidas duras, coma a da Canicouva, e tamén baixadas pronunciadas puxeron a proba aos peregrinos, que pasaron por lugares coma Cesantes, Arcade ou a histórica ponte de Pontesampaio sobre o río Verdugo. Agora, quedan aínda por diante cinco etapas da peregrinación, organizada polo Concello de Valga con motivo da celebración do Ano Santo 2021-2022. arca