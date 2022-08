Axudas para as actividades turísticas no Deza e Tabeirós

deza/tabeirós. O Goberno da Deputación de Pontevedra destinou un investimento de ata 100.000 euros a 29 entidades da provincia para a financiación de actividades de carácter turístico. Tal e como subliñou a presidenta, Carmela Silva, as achegas foron outorgadas a “entidades que poñen en valor os recursos da provincia” e servirán para o financiamento de actividades de diversa índole como “proxectos de difusión do patrimonio, cursos de biodiversidade e emprego no sector turístico así como de promoción en todo o ámbito do turismo ou de promoción de festas gastronómicas”. Os recursos concedidos para as comarca do Deza e Tabeirós-Terra de Montes supoñen 10.350 euros repartidos entre a Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo da Estrada, con 2.290 euros, e as asociacións lalinenses Amigos do Museo do Patrón e a Etnográfica de Codeseda, que suman un total de 8.060 euros. d.p.