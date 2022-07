Caldas acolle este sábado o novo encontro de bandas de música

caldas de reis. No cadro do Festival Cultura Quente, este sábado, ás 19.30 horas celebrarase a XVI Xuntanza de Bandas de Música Populares Vila de Caldas de Reis, que terá lugar no paseo Román López, na entrada do Xardín Botánico. Nesta edición participan a Banda Artística de Merza, dirixida por Mateo Gómez Naval, a Banda de Música Recreativa e Cultural de Bandeira, dirixida por Manuel Otero Paino, e a Banda de Música Municipal de Caldas de Reis, dirixida por Javier Penido Ferreiro. A xuntanza reúne a máis de 130 músicos que interpretarán pezas de música galega, zarzuela, pasodobles, mambo e outros. arca