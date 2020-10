Os concellos pontevedreses de Caldas e Cuntis aspiran a renovar este ano o distintivo de Vilas en Flor Galicia, que lles foi otourgado o ano pasado. O xurado profesional do programa visitou ambas localidades a semana pasada para avaliar as accións desenvolvidas na mellora e potenciación dos espazos verdes, a súa xestión sostible e a concienciación cidadá no coidado do entorno, contribuíndo á mellora da calidade de vida e da imaxe dos municipios.

Según explicaron desde o Concello de Caldas, trátase de destacar as iniciativas de posta en valor da riqueza natural e paisaxística da infrastrutura verde e as súas multifuncionalidades. En Caldas os membros do xurado reuníronse co alcalde Juan Manuel Rey, e despois visitaron diferentes zonas verdes. A vila conta actualmente co distintivo de tres flores que aspira a renovar nesta nova edición na que participan 25 concellos. O certame está organizado pola Fundación Juana de Vega, a Asociación de Viveristas do Noroeste e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería.

O alcalde mostrou os numerosos traballos e investimentos desenvolvidos polo Concello destacando o novo Plan Director do Arborado do Xardín Botánico e Carballeira e o encargo da redacción do Plan de Restauración integral do mesmo como xardín histórico deseñado en 1884 e declarado BIC. Tamén os traballos de conservación das árbores senlleiras deste mesmo conxunto co apoio da Consellería de Medio Ambiente e o plan de conservación das palmeiras contra o picudo vermello. Doutro lado, destacou o investimento de máis de medio millón de euros na creación da primeira Vía Verde integramente galega que percorre o municipio e que une Portas, Caldas e Vilagarcía pola antiga vía do tren ao longo de case 10 quilómetros, nun proxecto cofinanciado pola Deputación de Pontevedra, a Xunta e os tres concellos. Tamén se presentaron os proxectos de conservación e posta en valor da vexetación fluvial nos ríos Umia e Bermaña. Estase tamén a traballar na elaboración de proxectos para a mellora do arborado da praza Martín de Herrera ou a vexetación na fachada do Concello.