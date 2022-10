Caldas inviste medio millón

caldas de reis. O concelleiro de Medio Ambiente, Manuel González, informou do inicio das obras na rede de saneamento nos lugares de Tivo, Pazo e Somonte, na parroquia de Santa María, que será conectada á EDAR municipal das Corticeiras, na outra beira do río Umia, cun investimento de 518.242 euros. González subliñou que “o Plan Municipal de Saneamento de Augas Residuais avanza notablemente cada ano, co apoio da Deputación, e xa son case 2 millóns de euros o valor das obras executadas ou en execución neste momento. Aspiramos a chegar aos 3 millóns coas obras programadas para o ano próximo en Reguengo, Paradela, Camiño Real e outras”, indicou. arca