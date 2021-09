Catoira contará desde octubre con Aula Mentor

Catoira. El Concello de Catoira contará desde el mes de octubre con un Aula Mentor, tras el convenio firmado entre el alcalde, Alberto García, y la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación. Estará situada en las instalaciones del aula CeMIT, en la rúa do concello, 14. Se trata de un espacio físico, orientado a facilitar el acceso y matrícula en el programa de formación abierta Mentor, para personas con dificultades en el acceso a equipos y redes telemáticas. Aula Mentor es un programa de formación no regulada a través de internet, flexible y con tutorización personalizada, dirigido a mayores de 18 años. El programa busca contribuir a la mejora de la cualificación profesional y formación cultural de las personas adultas, promover el desarrollo de sus capacidades en el uso de las TIC, y poner a la disposición del vecindario una oferta formativa de calidad y sensible. Cuenta con una oferta de más de 200 cursos. arca