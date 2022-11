Cogami sairá ás rúas da Estrada para sensibilizar

A Estrada. Cogami, conmemorará o sábado, 3 de decembro, o Día Internacional das Persoas con Discapacidade, sacando os talleres dos usuarios de Medelo (Silleda) á rúa na localidade pontevedresa da Estrada. Como a celebración cadra en fin de semana e o centro de recursos que Cogami ten en Medelo está pechado, dende a dirección do centro decidiron adiantar os preparativos conmemorativos desta data.

Así, este mércores, 30 de novembro, coincidindo con que é un día de feira, estarán na sala da Fundación ABanca do concello de A Estrada a onde trasladarán os talleres ocupacionais para que as veciñas e veciños poidan ver como os usuarios do centro elaboran en directo os distintos traballos artesanais que deseñan.

Ademais, colocarán un punto informativo para asesorar e sensibilizar sobre o voluntariado, ao coincidir o 5 de decembro co Día Internacional dos Voluntarios. Indicar que Cogami conta cunha rede de voluntariado que supera o millar de persoas que acompañan as persoas con discapacidade, e dan apoios a estudantes que precisan reforzo en algunha materia, apoio en charlas de sensibilización ou acompañamento en actividades de ocio ou terapéuticas. arca