Cuntis prevé aprobar un orzamento que supera os catro millóns

Cuntis. O alcalde de Cuntis, Manuel Campos, reuniuse co seu grupo de goberno para terminar de concretar as liñas básicas do orzamento municipal para o ano 2022. Segundo avanzou o rexedor as contas ascenderán a máis de 4 millóns de euros, ao igual que no pasado exercicio, co obxectivo de “recoller as principais necesidades orzamentarias do noso Concello, dándolle prioridade a partidas sociais para facer fronte á nefastas consecuencia causadas pola pandemia”.

Campos adiantou ademais que “se conservarán as axudas aos distintos colectivos sociais e culturais para que poidan manter as súas actividades con normalidade. Ao mesmo tempo, manterase o esforzo en servizos fundamentais a nivel social como son o Cuntilín ou Atención Temperá e tamén as axudas á natalidade”.

Entre as maiores axudas contémplase unha liña específica de 30.000 euros destinadas ao comercio, ao colectivo de taxistas e a outras actividades que se viron especialmente afectadas pola covid. Pola súa banda, o concepto destinado a investimentos superará os 600.000 euros ao ter que facer fronte a proxectos de infraestruturas con achegas doutras administracións que deben completar con fondos propios.

A intención do goberno local é poder trasladar ao resto de grupos municipais o texto dos orzamentos de 2022 ao longo desta semana para o seu estudo e posterior trato en comisión e no pleno da Corporación deste mesmo mes de xaneiro. s. e.