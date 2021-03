Cursos de formación para parados no Losada

A ESTRADA. O IES Antón Losada Diéguez impartirá entre os meses de marzo e xullo dous cursos de formación para o emprego (AFD) destinados preferentemente a persoas desempregadas. Un será de traballos de carpintería e moble, que impartirase durante 378 horas, do 22 de marzo ao 9 de xullo. Este curso inclúe un módulo Básico de prevención de riscos laborais que terá unha duración de sesenta horas. O outro é de operacións auxiliares de mantemento na electromecánica de vehículos, que conta cun total de 328 horas e que se celebrará do 6 de marzo ao 8 de xullo. As persoas que completen satisfactoriamente estes cursos obterán un certificado de profesionalidade, que lle permite a súa inserción no mundo laboral nos sectores sobre os que tratan os cursos. Ademais, o alumnado disporá de bolsas e axudas reguladas pola correspondente convocatoria. As persoas interesadas deben dirixirse á oficina de emprego da Estrada. Arca